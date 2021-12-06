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В Госдепе рассказали о поддержке спортсменов США на Олимпиаде-2022

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Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс 6 декабря заявил, что американские власти будут поддерживать своих спортсменов на Олимпиаде в Пекине, несмотря на дипломатический бойкот Игр.

«Мы будем их поддерживать, будем за их спинами», — сказал Прайс во время брифинга для прессы.

Положение вне Игр: США допустили бойкот Олимпиады в Китае
Важнейшие мировые спортивные состязания не раз становились ареной, на которой страны мерились размером своих идеологических амбиций

По его словам, помогать спортсменам разрешать спорные вопросы будут дипломаты, размещенные в Китае.

Ранее в понедельник администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских Игр в Пекине ранее в этот день. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Белом доме назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал «Известиям», что объявленный ранее дипломатический бойкот США Олимпиады — это, скорее, морально-психологическая мера воздействия на принимающую международные соревнования страну — Китай.

Президент США Джо Байден в ноябре заявил журналистам, что оценивает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Китае, поскольку законодатели-демократы и республиканцы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, выступили за эту меру в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года, проходившие в Москве.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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