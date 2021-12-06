Режим ЧС из-за заболевания свиней отменили в Псковской области

Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС), отменили в Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Ведерников.

Режим ЧС действовал с середине июля в Порховском, Островском, Палкинском, Пыталовском, Дновском, Дедовичском и Псковском районах. Карантин в муниципалитетах завершился, пишет «Псковская лента новостей». На текущий момент разработан план реализации мероприятий по предупреждению распространения АЧС в Псковской области в 2021-2022 годы.

В ноябре Михаил Ведерников озвучил информацию о планах по модернизации ветеринарной службы региона. Для ветлаборатории закуплена часть специализированного оборудования, в том числе инсинератор и гематологический анализатор. Кроме того, власти решают вопрос о строительстве нового здания для клиники и ветлаборатории.