Политолог оценил последствия бойкота Штатами Олимпиады в Пекине

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал «Известиям» объявленный ранее в понедельник, 6 декабря, дипломатический бойкот США Олимпиады — 2022 в Пекине.

По словам эксперта, дипломатический бойкот США — это, скорее, морально-психологическая мера воздействия на принимающую международные соревнования страну — Китай. Однако он может повести за собой ряд бойкотов от других стран.

«То, что не приедут дипломаты из США, скорее всего, скажется на еще целом ряде представителей дипломатического корпуса мира, которые внимательно слушают Соединенные Штаты и находятся фактически в морально-подчиненном положении», — считает политолог.

Эксперт уточнил, что принимающая Олимпиаду страна всегда заинтересована в большом количестве международных гостей, с которыми по приезде можно организовать дополнительные переговоры и продемонстрировать свой образ в международных кругах.

«Если этого не происходит, следуют определенные моральные потери. Не финансовые, но моральные», — отметил политолог.

Соединенные Штаты приняли решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских Игр в Пекине 6 декабря, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Такое решение было принято из-за нарушения прав человека, в котором Вашингтон обвиняет Пекин. По словам Псаки, дипломатический бойкот не коснется участия американских спортсменов в Олимпиаде.

Президент США Джо Байден в ноябре заявил журналистам, что оценивает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Китае, поскольку законодатели-демократы и республиканцы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, выступили за эту меру в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В Кремле возможный дипломатический бойкот США зимней Олимпиады – 2022 в Пекине оценили негативно.