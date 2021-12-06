В Псковской области на снос ветхих домов направят 2,5 млн рублей

Глава Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о выделении 2,5 млн рублей на снос аварийных зданий в Стругокрасненском районе. Средства будут направлены из аварийного фонда.

Речь идет о зданиях и сооружениях бывшего военного городка в деревне Узьмино.

«Задача очень важная — это вопрос не столько эстетики, сколько безопасности: дети часто гуляют по заброшенным зданиям, несмотря на запреты взрослых. Вместе с тем и внешний вид поселка, конечно, тоже будет куда лучше. После сноса можно будет начинать прорабатывать дальнейшее благоустройство», — цитирует Ведерникова Псковское агентство информации.

Аналогичные работы ведутся в поселке Смуравьево-2 в Гдовском районе. Местные жители неоднократно жаловались на заброшенные дома. Средства на демонтаж были выделены летом, на текущий момент снесено пять объектов.