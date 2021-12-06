Десять человек пострадали при ДТП с двумя машинами в Крыму

Десять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Крыму. В числе пострадавших — двое детей и беременная женщина.

Авария произошла вечером 5 декабря в Нижнегорском районе. Водитель автомобиля «ВАЗ» при движении по дороге Нижнегорск–Белогорск около села Косточкового допустил занос машины и выехал на встречную полосу. В результате отечественная машина столкнулась с Daewoo Nexia. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Водителя, пассажира «ВАЗа», а также пассажира Daewoo немедленно госпитализировали в районную больницу. Позже за помощью обратились еще семь пострадавших. Травмы получили дети 2010 и 2020 годов рождения, а также беременная женщина.

Для определения степени вреда здоровью потерпевших назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверка по факту ДТП находится на контроле прокуратуры Крыма.