Детскую больницу в подмосковном Красногорске построят к концу 2024 года

Строительство многопрофильной детской больницы продолжается в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Подрядчик приступил к устройству свайного поля. На стройке задействовано более 50 рабочих и порядка 20 единиц спецтехники.

Согласно проекту, планируется возвести восьмиэтажное здание, в котором разместят 31 отделение. Медучреждение сдадут в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

Центр для слепоглухих пациентов появится на улице Пограничная в Сергиевом Посаде. Ведутся строительные работы. Площадь здания составит более 17,5 тыс. кв. м. На территории вокруг центра выполнят комплексное благоустройство и озеленение. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.