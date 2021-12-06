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Переговоры Путина и Моди продлились 3,5 часа

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Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди завершились. Встреча прошла в понедельник, 6 декабря, в Нью-Дели и длилась порядка 3,5 часов.

По итогам переговоров было принято совместное заявление, а также подписан ряд соглашений.

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В частности, Путин и Моди сошлись во мнении, что необходимо полностью выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Стороны также выразили поддержку усилиям, направленным на скорейшее восстановление иранской «ядерной сделки».

Вместе с тем Россия и Индия подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества до 2031 года. По словам индийского премьер-министра, заключенные соглашения в разных сферах помогут странам. При этом президент РФ подчеркнул, что российская сторона относится к Индии как к великой державе с дружественным народом.

Путин прибыл на переговоры в Индию ранее в этот день. Кортеж президента РФ прибыл к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, где его встретил Моди.

Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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