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В Кремле рассказали о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена

Песков: закрытую линии видеосвязи впервые применят для переговоров Путина и Байдена
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Защищенная линия видеосвязи для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет использована впервые, ранее она только тестировалась. Об этом 6 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

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По его словам, она позволит лидерам обсудить самые ответственные темы, которые требуют высокого уровня секретности. Линия была создана ранее.

«При предыдущих администрациях была достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она создана, но до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась», — объяснил Песков.

Ранее в этот день он прокомментировал сообщения о вероятности новых антироссийских санкций. По словам представителя Кремля, сообщения СМИ о возможности американских санкций против РФ — «продолжение информационной истерики».

В Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ о якобы планируемом вторжении России, добавил представитель Кремля.

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Политики обсудят также международную повестку и реализацию договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве.

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