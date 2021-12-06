CNN: новый пакет санкций США предполагает отключение России от SWIFT

Американские власти рассматривают введение широкого спектра новых санкций против России, которые будут направлены против российских энергопроизводителей и будут включать в себя отключение РФ от международной платежной системы SWIFT. Также санкционный пакет может быть применен в отношении суверенного долга России. С таким утверждением выступил телеканал CNN 6 декабря на фоне предстоящих 7 декабря переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Согласно данным источников телекомпании, новые санкции призваны «удержать Москву от вторжения на Украину». По их словам, на данный момент официальных решений о применении санкций окончательно принято не было, так как сейчас администрация американского президента «в надежде на координацию действий» ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых связаны с Россией тесными экономическими отношениями.

Как уточняет CNN, санкции будут введены в отношении российских бизнесменов и, как ожидается, ограничат их возможности путешествовать плюс пользоваться американскими банковскими системами и кредитными картами. Кроме того, ведется серьезное обсуждение вопроса о лишении производителей энергии РФ доступа к долговым рынкам в случае «вторжения».

«Мы составили чертовски агрессивный пакет», — заявил один из осведомленных чиновников — собеседников телеканала.

По его словам, если Россия вторгнется на территорию Украины, со стороны США ее будут ждать санкции гораздо серьезнее тех, что применялись в отношении Ирана и Северной Кореи. В то же время источник отметил, что у авторов санкционного пакета есть опасения, что в качестве ответных действий РФ может начать использовать энергетические ресурсы как инструмент влияния.

Ранее в понедельник в Совфеде оценили вероятность отключения России от системы SWIFT. По мнению первого замглавы комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, США вряд ли примут меры по отключению РФ от платежной системы, поскольку подобные шаги могут привести к потерям для многих стран мира.

В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения американского коллеги Джо Байдена по Украине. Кроме того, он указал, что сообщения СМИ о возможности санкций США против России и отключения страны от SWIFT являются продолжением информационной истерики.

3 декабря Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины. По словам политика, он поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной по складывающейся ситуации.