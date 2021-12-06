США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщила 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация [президента США Джо] Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», — отметила Псаки на брифинге.

По ее словам, дипломатический бойкот не коснется участия американских спортсменов в Олимпиаде. Однако, как она уточнила, официальных представителей США не будет на Играх.

Байден в ноябре заявил журналистам, что оценивает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Китае, поскольку законодатели-демократы и республиканцы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, выступили за эту меру в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

В том же месяце президент США на вопрос журналиста из пула Белого дома, будет ли делегация США присутствовать на Олимпийских играх в Пекине, ответил: «Я и есть делегация».

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В Кремле возможный дипломатический бойкот США зимней Олимпиады – 2022 в Пекине оценили негативно.

Вместе с тем США неоднократно обвиняют Китай в нарушении прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Так, в февраля 2019 года в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей района. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.

Однако Китай отвергал подобные обвинения со стороны Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявляла 4 декабря 2019-го, что Пекин намерен твердо защищать свои интересы в вопросе Синьцзяна, так как это касается национальной безопасности, стабильности и успешного развития Китая.

Уйгуры — тюркоязычный народ, населяющий северо-западный Синьцзян-Уйгурский автономный район. Пекин заявляет, что у этого народа сильны сепаратистские движения и религиозный экстремизм.