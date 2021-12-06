Прямой эфир
Политика
Байден проведет переговоры с европейскими союзниками перед беседой с Путиным
Общество
Названы победители интеллектуальной викторины «Лига знаний»
Мир
В Совфеде оценили вероятность отключения России от системы SWIFT
Общество
Только 9% россиян обращаются в полицию при столкновении с финансовыми мошенниками
Мир
На Украине начали строить завод по производству военных дронов
Экономика
Федеральный бюджет РФ выделит регионам 1 трлн рублей поддержки
Мир
Белый дом подтвердил подготовку санкций на случай «вторжения» РФ на Украину
Спорт
США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Мир
В США заявили об отсутствии гарантий нерасширения НАТО к границам РФ
Общество
Порядка 18% россиян не смогли правильно расшифровать СССР

США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщила 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация [президента США Джо] Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», — отметила Псаки на брифинге.

Приостановка по требованию: зачем WADA оглашает санкции, которые уже работают
России вновь припомнили нарушения десятилетней давности, связанные с Григорием Родченковым

По ее словам, дипломатический бойкот не коснется участия американских спортсменов в Олимпиаде. Однако, как она уточнила, официальных представителей США не будет на Играх.

Байден в ноябре заявил журналистам, что оценивает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Китае, поскольку законодатели-демократы и республиканцы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, выступили за эту меру в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

В том же месяце президент США на вопрос журналиста из пула Белого дома, будет ли делегация США присутствовать на Олимпийских играх в Пекине, ответил: «Я и есть делегация».

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В Кремле возможный дипломатический бойкот США зимней Олимпиады – 2022 в Пекине оценили негативно.

Вместе с тем США неоднократно обвиняют Китай в нарушении прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Так, в февраля 2019 года в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей района. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.

Однако Китай отвергал подобные обвинения со стороны Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявляла 4 декабря 2019-го, что Пекин намерен твердо защищать свои интересы в вопросе Синьцзяна, так как это касается национальной безопасности, стабильности и успешного развития Китая.

Уйгуры — тюркоязычный народ, населяющий северо-западный Синьцзян-Уйгурский автономный район. Пекин заявляет, что у этого народа сильны сепаратистские движения и религиозный экстремизм.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021