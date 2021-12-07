Юридических лиц также будут штрафовать за остекление или обшивку балконов, сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. С 1 марта 2022 года вступает в силу приказ Минстроя «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

Ключевое отличие нового документа как раз в том, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только гражданам, но и к юридическим лицам, владеющими жильем. 6 декабря Минстрой напомнил, что параметры поддержания жилого помещения в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированное переустройство и перепланировку содержатся в действующих правилах, утвержденных российским правительством еще в 2006 году.

Необходимость оформления разрешения на перепланировку балкона будет распространяться только на новое остекление, которое последует после 1 марта 2022 года. То есть, если помещение было куплено уже с переделанным балконом, то административные санкции применяться не будут. У каждого подобного нарушения имеется срок давности, как правило, он составляет год, поэтому большой массив балконов сегодня по этому приказу административным санкциям не подлежит. Но после того, как этот нормативный документ вступит в силу, собственники будут обязаны проводить переустройство только после согласования.

К личному имуществу в многоквартирном доме, согласно действующему федеральному законодательству, относятся парапет, козырек балкона, балконные двери и проемы, окна. К общему имуществу относятся только балконные плиты. Заменять окна, балконные двери на более энергоэффективные граждане имеют право, как и утеплять стены или устанавливать дополнительное остекление.

При этом если жители дома обнаружили нарушение, например, возгорание на балконе, его захламление и падение вещей, или конструкция остекления выходит за границы балкона, то они имеют право обратиться в органы жилищного надзора. После поступления сигнала инспекция вправе провести проверку, по результатам которой может выдать предписание об устранении нарушений. Если реакции от собственника не последует, то у надзорных органов появляется основание для наложения штрафа. В этом случае штрафные санкции будут применяться ко всем балконам, даже к тем, которые были переустроены ранее.

Внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта Российской Федерации. В Москве соответствующая мера действует с 2011 года. Согласно постановлению столичного правительства от 25 октября 2011 года, москвичам разрешено проводить остекление, но только в том случае, если конструкция не изменяет архитектурный облик здания. В Московской области соответствующие меры были введены 20 июня 2021 года.

Обращу внимание на то, что проект остекления балкона должен предоставить в жилинспекцию собственник квартиры. Специалисты надзорного органа будут соотносить его с проектом дома, техническим паспортом. Предоставленное проектное решение должно соответствовать перечисленным документам, не нарушать противопожарные и строительные нормы, а также права других граждан. Оснований для отказа, на самом деле, не так много. Например, есть требования по горючести материалов балконной обшивки.

Я считаю, введение определенного порядка по переустройству балконов необходимо. Из-за существования разрозненных норм, в том числе, оставшихся еще с советского времени (особенно это заметно в крупных городах), можно было увидеть эстетический и колористический хаос на фасадах домов. Особенно неприемлемо произвольное остекление балконов на домах, которые признаны памятниками архитектуры. Многие выдающиеся в архитектурном плане дома с аляповатыми застекленными балконами попросту утратили свою красоту.

Штрафы для людей, которые будут переустраивать балконы без разрешения, предусматриваются небольшие — в пределах тысячи рублей. При этом в каждом регионе есть свой административный кодекс, поэтому и размер санкций может быть разным. Допускаю? что в регионах штраф составит до пяти тысяч рублей.

Я не уверен, что новый порядок будет активно выполняться, потому что органам жилищного надзора не хватает кадров. Например, в Москве на административный округ с населением полтора миллиона человек приходится три-четыре инспектора. Приведение в порядок балконов для них не первоочередная задача — прежде всего их заботит переустройство несущих конструкций и контроль за деятельностью управляющих организаций.

Автор — председатель Союза жилищных организаций Москвы

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