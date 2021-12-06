В Совфеде оценили вероятность отключения России от системы SWIFT

США вряд ли примут меры по отключению России от системы SWIFT, подобные шаги могут привести к потерям для многих стран. Такое мнение высказал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Телеканал CNN ранее в этот день со ссылкой на источники заявил, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину. Позже в администрации президента США указали, что Вашингтон и Брюссель разработали существенные экономические контрмеры на этот случай.

«Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад — отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран», — отметил Джабаров в эфире телеканала «Россия-24» 6 декабря.

Ранее, 24 ноября, экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что западным странам необходимо ввести против Москвы «адские санкции» в случае, если Россия начнет атаковать Украину. По его словам, американская сторона обсуждает отключение РФ от SWIFT.

Как подчеркнул 21 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

6 декабря Песков отметил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения американского коллеги Джо Байдена по Украине. Песков добавил, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.