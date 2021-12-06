Ремонт моста через реку Лекма завершили в Удмуртии

В Удмуртии завершили капитальный ремонт моста через реку Лекма, который соединяет село Юкаменское с Глазовым и Яром. Об этом глава республики Александр Бречалов написал на своей странице в соцсети.

По его словам, подрядчик установил опорные части балок, обустроил гидроизоляцию асфальта, обновил покрытие и подходные плиты, реконструировал консоли тротуаров, а также расчистил русло реки.

С начала года в регионе были реконструированы еще четыре переправы, отметил Бречалов. В Каракулинском районе отремонтировали мост через реку Котовка, в Кизнерском районе — мост через Учур, в Сюмсинском районе — через Кушвайку, в Камбарском — через Армязь, пишет Udm-info.ru.

Работы продолжаются на переправе через реку Юнда в Балезинском районе и на путепроводе на участке Каменное – река Иж – Можгинский тракт.

В ноябре сообщалось о планах по ремонту моста у деревни Вишур Алнашского района. Сооружение расположено на дороге регионального значения Алнаши – Удмуртский Тоймобаш. Его состояние стало вызывать опасения, поэтому с 30 октября на объекте начали ремонт.