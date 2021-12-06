Белый дом допустил помощь союзникам по НАТО в случае «атаки» РФ на Украину

Соединенные Штаты, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО в случае «вторжения» России на Украину. Об этом 6 декабря заявил журналистам в ходе телефонного брифинга представитель Белого дома.

Как он добавил, США не стремятся оказаться в ситуации, при которой в центре было бы прямое применение американских войск, а не комбинация поддержки ВС Украины, мощных экономических санкций и значительного увеличения поддержки союзников по НАТО.

По его словам, администрация США считает, что Россия якобы готова напасть на Украину с трех сторон. Одно направление — с юга, второе — с запада и одно — к северо-востоку, добавил он.

«Мы видим передвижение дополнительного (военного) потенциала и сил вблизи Украины в многочисленных районах. Эти передвижения соответствуют картине планирования иностранной военной эскалации на Украине, которое мы видим», — отметили в Белом доме.

Однако Белый дом не знает со 100-процентной уверенностью, принимал ли президент РФ Владимир Путин решение о «вторжении на Украину», отметил представитель американской администрации.

Также он подтвердил, Вашингтон и Брюссель разработали существенные экономические контрмеры на случай «вторжения».

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве видят «многочисленные утки» о якобы запланированной «агрессии», однако не слышат ни одного слова в адрес Киева. В совокупности с общим тяжелым фоном российско-американских отношений это — «достаточно сложная субстанция для завтрашнего обсуждения».

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

В тот же день американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.