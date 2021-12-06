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Власти Ленобласти пообещали снизить численность волков в Тихвине

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В городе Тихвин Ленинградской области жители частных домов заметили на своей улице волков. Пост с видеозаписью с камер видеонаблюдения в группе «Тихвинская телега. Новости Тихвина» в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал региональный комитет по животному миру.

«По факту выхода волков проведена проверка. Будет проведено снижение численности путем осуществления любительской и спортивной охоты», — говорится в комментарии к посту.

Сотрудники ведомства также порекомендовали горожанам не оставлять домашних животных без присмотра и не прикармливать бродячих собак на территории частных домов. Именно они, по словам экспертов, привлекают волков и становятся легкой добычей, пишет телеканал «78».

В конце октября—начале ноября в деревне Конново Усть-Лужской волости Ленинградской области были замечены несколько медведей. Сначала животные разоряли небольшие пасеки, а затем начали уничтожать сараи, гаражи, заборы, калитки. На ситуацию местные жители пожаловались губернатору Александру Дрозденко в комментариях на его странице в Instagram.

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