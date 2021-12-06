Москва получила награду на крупной выставке в сфере делового туризма

Столица получила награду в номинации «За лучший дизайн среди больших стендов» на международной выставке делового туризма IBTM World в Барселоне, которая объединяет 15 тыс. представителей отрасли из 100 стран мира. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Москву в Барселоне представляли 12 компаний, которые занимаются организацией конгрессов, конференций и других мероприятий. Они провели переговоры с потенциальными партнерами и смогли привлечь внимание к столице как к центру делового туризма. Приятно, что эксперты отметили наш стенд. Значит, формат презентации возможностей города на международных площадках выбран удачно», — добавила она.

Уточняется, что на стенде столицы прошло более 500 встреч и переговоров. Всего на выставке побывали более 9 тыс. человек почти из 50 стран мира.

При оформлении московского стенда применялись традиционные орнаменты декоративного-прикладного искусства. При этом пространство получилось современным, а также комфортным и гостеприимным.

Отмечается, что на медиаэкранах Москва представила виртуальную биржу контактов — профайлы московских компаний индустрии делового туризма. С ними мог ознакомиться любой желающий.

Также состоялась презентация цифрового сервиса Russpass — удобного помощника в планировании поездок по России. Кроме того, московская делегация провела встречу с представителями Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA).

В 2021 году проектный офис по развитию туризма и гостеприимства столицы был принят в данное объединение и активно продвигает деловой потенциал Москвы среди организаторов международных мероприятий.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.