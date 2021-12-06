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В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

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Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для ряда лиц, в том числе для граждан старше 60 лет, в Рязанской области. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по области, опубликованном в понедельник, 6 декабря.

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Прививку от коронавируса также ввели для работников санаторно-оздоровительных организаций, промышленных предприятий и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания.

3 декабря в Республике Коми объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан в возрасте 60 лет и старше, передает RT.

Днем ранее в Омской области усилили ограничения по коронавирусу. Теперь требование об обязательной вакцинации распространяется на лиц старше 60 лет, пишет «Федеральное агентство новостей».

1 декабря обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели среди студентов и людей старше 60 лет в Липецкой области.

В ряде регионов РФ ранее приняли аналогичные решения, среди таких субъектов — Нижегородская, Ростовская, Тамбовская и Калининградская области, а также Хабаровский край.

30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения штрафа за отказ от вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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