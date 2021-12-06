Двухлетний малыш пострадал в ДТП в Оренбурге

В Оренбурге в ДТП пострадал двухлетний ребенок. Для оказания помощи его доставили в одну из городских больниц.

Авария произошла на улице Комсомольской. ВАЗ-21134 и «Лада Гранта» столкнулись на нерегулируемом перекрестке. Как пишет 56orb.ru со ссылкой на полицию, «тринадцатая» не уступила дорогу «Гранте».

В результате травмы получил двухлетний пассажир «Лады Гранты». Точные причины случившегося устанавливает полиция. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о крупном ДТП с участием внедорожника и грузовика в Оренбургской области. Авария произошла на 1223-м км трассы Москва–Челябинск. В результате 47-летний водитель внедорожника и его 41-летняя пассажирка скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал.