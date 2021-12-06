Выставка картин передвижников откроется в Омске

В омском Музее им. М.А. Врубеля 15 декабря начнет работу выставка «Право на правду», посвященная 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок. В экспозиции будет представлено около 130 произведений живописи, графики и скульптуры художников-передвижников из собраний пяти музеев РФ.

Посетители увидят шедевры Шишкина, Репина, Левитана, Перова, Сурикова, Крамского, Поленова, Саврасова, Васнецова. Экспозиция разделена на четыре основных жанра: «Учебник истории», «Поворот к жизни», «Герои времени» и «Пейзаж русской души». Еще один раздел графики сформирован из собрания музея Врубеля, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Напомним, в Омском государственном историко-краеведческом музее снова появился скелет мамонта. Он стал экспонатом новой выставки «Из повседневности в историю: будни краеведов». Как рассказали в музее, реставрация скелета длилась четыре месяца. Остатки этого гиганта были случайно найдены в 1924 году студентом Омского сельхозинститута Матвеем Каргаполовым на берегу реки Оши возле села Щербаково Знаменского района.