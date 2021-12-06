Порядка 18% россиян не смогли правильно расшифровать СССР

Около 18% респондентов не смогли расшифровать аббревиатуру СССР. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил на своем сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По итогам опроса ВЦИОМа стало известно, что 82% опрошенных знают, что СССР можно расшифровать как Союз Советских Социалистических Республик, однако данный вопрос поставил в тупик остальных респондентов.

При этом 10% затруднились ответить на вопрос, а еще 8% сограждан расшифровали аббревиатуру неверно.

Судя по результатам исследования, лучше всего знакомы с историей Советского Союза граждане старше 60 лет. В данной возрастной группе успешно справилось с заданием большинство респондентов (95%). При этом худший результат наблюдался среди молодежи: лишь 59% людей 18–24 лет знают, как называлась наша страна с 1922 по 1991 год.

Помимо этого, не всем россиянам известны республики Советского Союза. Больше всего опрошенных знают, что в состав СССР входили Украинская (65%), Белорусская (59%) и Узбекская (49%) советские социалистические республики.

«Уверенность в завтрашнем дне», «вера в светлое будущее», «стабильность», «спокойствие» — эти ассоциации вызывает СССР у большинства (21%) респондентов. При этом 13% опрошенных связали воспоминания о Советском Союзе с ностальгией, радостью и положительными эмоциями.

Ранее, 23 июля, в Нижнем Новгороде открыли музей «Назад в СССР». Там собраны уникальные артефакты, техника, предметы, документы и личные вещи людей того времени — всего 10 тыс. экспонатов. Так, например, на выставке можно увидеть черно-белый телевизор и легендарный автомобиль отечественного производства «Победа».