Адвокат Бута и Ярошенко заявил об отсутствии подвижек в плане их перевода в РФ

Подвижек в части перевода осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко в Россию пока нет. Об этом 6 декабря сообщил ТАСС их адвокат Алексей Тарасов.

«К сожалению, на данный момент никакого движения в плане перевода и обмена нет», — сказал защитник.

Он также добавил, что не располагает сведениями о том, что судьба Бута и Ярошенко будет обсуждаться во время видеоконференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 7 декабря.

«У меня такой информации нет, и я не вижу предпосылок для того, что будут обсуждаться какие-то вопросы касательно моих клиентов. Если данная тема будет поднята, конечно же, мы будем это только приветствовать», — заключил Тарасов.

Ранее, 2 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что России пока не удалось достичь прогресса по вопросу возвращения граждан страны, находящихся в американских тюрьмах. По его словам, российские дипломаты продолжают защищать интересы россиян в тюрьмах США.

30 августа уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что США категорически отказываются обменивать осужденных в Америке Бута и Ярошенко на содержащихся в российских тюрьмах американцев.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к Путину и Байдену с просьбой договориться о возвращении ее сына в РФ.

Константина Ярошенко арестовали сотрудники правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Защита отрицает вину россиянина и называет дело сфабрикованным.