Историческую усадьбу продают в Тамбове за 1,2 млн рублей

В Тамбове в рамках программы по обеспечению сохранности исторических зданий продают усадьбу инженера Сверчевского. За здание хотят выручить 1,2 млн рублей. Продажа таких объектов ведется при обязательном условии восстановления и сохранения зданий.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.ру», усадьба Сверчевского является объектом культурного наследия регионального значения. Главный дом включили в единый госреестр памятников истории и культуры в 1989 году. Часть нежилых помещений находится в муниципальной собственности.

Извещение о конкурсе появилось на единой электронной торговой площадке. На торги выставили шесть помещений площадью 246,7 кв. м. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 января 2022 года, а 18 января подведут итоги.