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Дептранс Москвы призвал отказаться от поездок на личном транспорте 7 декабря

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Московский дептранс призвал водителей отказаться от поездок на личных автомобилях во вторник, 7 декабря, из-за ожидающейся метели и воспользоваться общественным транспортом.

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В пресс-службе департамента в понедельник, 6 декабря, отметили, что 7 декабря движение транспорта в Москве будет осложнено из-за ухудшения погодных условий.

Водителям рекомендовано отказаться от поездок на личном автотранспорте и пользоваться городским, отмечает агентство городских новостей «Москва». В случае если поездку перенести нет возможности, автомобилистов призвали отложить ее на более позднее время — после 20:00 на дорогах станет свободнее. Водителей также призвали к осторожности и соблюдению безопасной дистанции, скоростного режима, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. Видимость может снизиться до 500 м, пишет «Москва 24».

Ранее 6 декабря МЧС опубликовало экстренное предупреждение о снегопаде, гололедице и сильном ветре до 15 м/с в Москве. Как отмечает телеканал «Звезда», согласно прогнозам Росгидромета, с 03:00 до 12:00 вторника, 7 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

В отдельных районах столицы прогнозируется усиление ветра до 15 м в секунду, пишет REGNUM.

Пешеходам порекомендовали обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Кроме того, в МЧС призвали не оставлять детей без присмотра.

Ранее 6 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильнейшем за 72 года снегопаде. Во вторник, 7 декабря, в Москве может выпасть рекордное за последние 72 года количество снега — 14 мм. Такого снегопада в этот день не было с 1949 года.

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