График открытия моста на Циолковского составили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле составили график открытия временного движения по мосту на улице Циолковского. Об этом мэр Владислав Пинаев рассказал в ходе выездного совещания 6 декабря.

«Составлен график открытия временного движения по путепроводу до конца года, мероприятия определены и документально подтверждены всеми сторонами», — цитирует градоначальника пресс-служба горадминистрации.

Пинаев также подчеркнул, что открытие моста улучшит ситуацию с автомобильным движением в городе. Рассматриваются варианты организации реверсивного движения или по двум полосам, пишет «ТагилСити.ру».

Как отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, подобные совещания на объекте проводятся еженедельно для отслеживания темпа работ, поставок и определения конечных точек.

Открытие моста по улице Циолковского в Нижнем Тагиле после реконструкции планировалось на 10 сентября. В начале того же месяца директор организации-подрядчика «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко рассказал, что в лучшем случае дорога станет доступной для проезда 15–20 ноября. Финишное дорожное покрытие при этом нанесут уже после зимы, весной 2022-го.