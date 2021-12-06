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NYT опубликовала очередные снимки российских войск «на границе с Украиной»

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Американское издание The New York Times опубликовало очередные спутниковые снимки якобы размещения российских войск на границе с Украиной.

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На кадрах видна военная техника, но ее принадлежность к РФ не установлена. Также неясно, где именно она располагается. Доказательств, что это именно российские войска и именно на границе с Украиной, не представлено.

При этом в материале от 3 декабря утверждается о якобы подготовке 175 тыс. военных к действиям на Украине.

Ранее в этот же день стало известно, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну.

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о сразу двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит в начале 2022 года.

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что с помощью подобных материалов создается необходимая для агрессии атмосфера. Похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию, напомнил он.

Американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США писала, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. Украинский политолог Михаил Погребинский назвал его слова фейком или политической игрой.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.

1 ноября издание Politico опубликовало статью, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вблизи города Ельня, якобы на границе с Украиной. Однако город находится у территории Белоруссии.

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