Новая солнечная электростанция заработала в Оренбуржье

В Оренбургской области введена в эксплуатацию новая солнечная электростанция. Ее построили в Переволоцком районе.

Мощность Новопереволоцкой СЭС составляет 15 МВт. Она стала 17-й в Оренбургской области. После ее запуска общий объем солнечной генерации в регионе достигнет 345 МВт.

Электростанция занимает площадь порядка 25 га. Там оборудовано более 41 тыс. солнечных модулей. Годовая выработка электроэнергии на объекте составит 18 млн кВт/ч. Это позволит избежать выбросов углекислого газа на 6,3 тыс. т ежегодно, пишет РИА «Оренбуржье».

Новая солнечная электростанция станет вторым подобным объектом на территории Переволоцкого района. Первая появилась в 2015 году. Ее площадь — 15 га, а мощность — 5 МВт.

По словам губернатора Дениса Паслера, в области активно развивается альтернативная энергетика. Одним из главных направлений является именно строительство объектов солнечной генерации. Оренбуржье уверенно держится среди лидеров этой отрасли.

К началу следующего года благодаря строительству электростанции мощностью 25 МВт в Светлинском районе суммарная мощность СЭС достигнет 370 МВт. Реализация проектов по строительству СЭС позволила создать в регионе новые высокотехнологичные рабочие места, а заодно усилить энергетическую инфраструктуру области и обеспечить увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.