Рашкин отказался раскрывать детали допроса по делу о незаконной охоте

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области, отказался раскрывать детали допроса, прошедшего 6 декабря в Следственном комитете России (СКР).

Корреспондент «Известий» поинтересовался у Рашкина, как прошел допрос. При этом депутат указал, что все прошло в соответствии с регламентом, на заданные вопросы были даны ответы.

Однако Рашкин не стал отвечать на вопрос о признании вины. Вместо этого он сослался на документы о неразглашении тайны следствия. При этом депутат подчеркнул, что «ничего не думает» о наказании, которое ему грозит.

О том, что Следственный комитет вызвал Валерия Рашкина на допрос, стало известно ранее в этот день. К настоящему моменту допрос завершен.

2 декабря «Известиям» сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина. В тот же день депутат подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе за отказ пустить его адвокатов на заседание, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.