Воробьев поручил внедрить новый стандарт обслуживания домов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов поручил внедрить новый стандарт обслуживания домов через систему сервисных управляющих организаций.

По словам главы региона, которые приводит РИАМО в понедельник, 6 декабря, новый стандарт работы УК позволит изменить в лучшую сторону весь облик коммунального хозяйства в Подмосковье.

Пилотный проект по реорганизации работы УК уже запущен. Он подразумевает создание комфортных офисов под брендом «Наш дом» и тесное общение коммунальщиков с жителями в соцсетях и общедомовых чатах. Участниками пилотного проекта стали 10 компаний в Одинцово, Химках, Щелкове, Подольске и Мытищах, по всему региону данная работа должна завершиться до сентября 2022 года.

Как отмечает НСН, УК обязательно должна иметь кадры, свою технику и офис с понятным графиком работ. Кроме того, для удобства жителей должны работать система одного окна и электронная запись. Обращение гражданина должно рассматриваться не дольше 10 минут.

Воробьев отметил, что сотрудникам управляющих компаний важно наладить электронное взаимодействие с местными жителями, работать в домовых чатах, оперативно отвечать на вопросы по электронной почте.

Как отмечает телеканал «360», для жителей на едином портале ЖКУ Московской области соберут все ресурсы, которые могут понадобиться жителям. Например, данные об отключении горячей воды, возможность оплатить услуги ЖКХ, вызвать сантехника и так далее.

Ранее в этот день Андрей Воробьев напомнил коммунальщикам о важности уборки дворов и тротуаров. По его словам, каждая управляющая компания Подмосковья должна выполнять свою работу добросовестно, поскольку ежемесячно каждая из них получает финансовую поддержку на наведение и поддержание порядка территорий.