Прямой эфир
Мир
Россия договорилась с Индией о производстве автоматов Калашникова
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Экономика
Путин утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
Мир
NYT опубликовала очередные снимки российских войск «на границе с Украиной»
Мир
Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу
Общество
Суд постановил выдворить задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева
Общество
В Роспотребнадзоре назвали особенности штамма «Омикрон»
Общество
Представители певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Политика
Песков отметил интерес Путина к возможным предложениям США по Украине

Воробьев поручил внедрить новый стандарт обслуживания домов в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов поручил внедрить новый стандарт обслуживания домов через систему сервисных управляющих организаций.

Управляй и властвуй: граждан могут лишить права выбирать УК
Какую новую структуру для управления жильем предложил создать Минстрой

По словам главы региона, которые приводит РИАМО в понедельник, 6 декабря, новый стандарт работы УК позволит изменить в лучшую сторону весь облик коммунального хозяйства в Подмосковье.

Пилотный проект по реорганизации работы УК уже запущен. Он подразумевает создание комфортных офисов под брендом «Наш дом» и тесное общение коммунальщиков с жителями в соцсетях и общедомовых чатах. Участниками пилотного проекта стали 10 компаний в Одинцово, Химках, Щелкове, Подольске и Мытищах, по всему региону данная работа должна завершиться до сентября 2022 года.

Как отмечает НСН, УК обязательно должна иметь кадры, свою технику и офис с понятным графиком работ. Кроме того, для удобства жителей должны работать система одного окна и электронная запись. Обращение гражданина должно рассматриваться не дольше 10 минут.

Воробьев отметил, что сотрудникам управляющих компаний важно наладить электронное взаимодействие с местными жителями, работать в домовых чатах, оперативно отвечать на вопросы по электронной почте.

Как отмечает телеканал «360», для жителей на едином портале ЖКУ Московской области соберут все ресурсы, которые могут понадобиться жителям. Например, данные об отключении горячей воды, возможность оплатить услуги ЖКХ, вызвать сантехника и так далее.

Ранее в этот день Андрей Воробьев напомнил коммунальщикам о важности уборки дворов и тротуаров. По его словам, каждая управляющая компания Подмосковья должна выполнять свою работу добросовестно, поскольку ежемесячно каждая из них получает финансовую поддержку на наведение и поддержание порядка территорий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021