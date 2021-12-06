Капремонт доходного дома Шапошникова стартовал в Ростове

В Ростове-на-Дону стартовал капитальный ремонт доходного дома И.М. Шапошникова, который возвели в 1885 году. Об этом глава города Алексей Логвиненко рассказал на своей странице в Instagram.

Градоначальник отметил, что на протяжении практически всей своей истории здание выполняло общественную функцию. В начале XX века там располагалась районная художественная школа, в послевоенное время областной военный комиссариат.

В ходе эксплуатации фасады здания подвергались частым изменениям, а внутренние помещения — перепланировкам. Таким образом, объект культурного наследия пришел в плачевное состояние, пишет RostovGazeta.

«Для нас сохранение исторического центра города является важнейшей задачей. По решению городской думы были выделены деньги на проведение проектно-изыскательских работ. По их итогам определен объем финансирования, необходимый для капитального ремонта — почти 52 млн рублей», — написал Логвиненко.

Специалисты должны будут укрепить грунт и фундамент здания, отреставрировать фасад и внутренние помещения, заменить окна и водосточные трубы, отремонтировать кровлю и инженерные системы.

Завершить работы планируется к июлю 2022 года.

В августе Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области включил в перечень охраняемых памятников еще шесть зданий, расположенных в историческом центре Ростова. Речь идет о доходных домах Якова Шкатина, Грабовского, Мельникова (Дьяковых), Зелевинского, Веселовских, а также жилом доме на Суворова, 43.