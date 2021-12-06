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Воробьев напомнил коммунальщикам о важности уборки дворов и тротуаров

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с областным правительством призвал УК региона сделать дворы и тротуары безопасными зимой.

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«Как сделать их безопасными, вы прекрасно знаете. Понятно, что для этого должна быть механизация и должны быть различные способы обработки тротуаров», — приводит слова чиновника телеканал «360» в понедельник, 6 декабря.

Воробьев отметил, что в приоритете также находится и уборка дворов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Губернатор подчеркнул, что каждая управляющая компания Подмосковья должна выполнять свою работу добросовестно, поскольку ежемесячно каждая из них получает финансовую поддержку, в том числе и от региональных властей, на наведение и поддержание порядка территорий.

Воробьев также заявил, что предложения и просьбы жителей региона чаще всего касаются сферы ЖКХ, в частности УК. Также людей волнуют темы образования, транспорта, благоустройства. Губернатор подчеркнул, что перемены должны происходить в каждом населенном пункте.

Как отмечает РИАМО, в Московском регионе действует желтый уровень опасности из‑за гололедицы. Также 7 декабря в регион придет балканский циклон с обильными снегопадами. Может выпасть аномальное количество осадков — порядка 20% от месячной нормы.

Ранее, 6 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильнейшем за 72 года снегопаде. По его словам, во вторник, 7 декабря, в Москве может выпасть рекордное за последние 72 года количество снега — 14 мм.

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