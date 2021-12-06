СК показал изнутри кабину пилотов обледеневшего лайнера S7

Следственный комитет (СК) РФ 6 декабря опубликовал видео с лайнером S7, который 2 декабря совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска.

На кадрах запечатлены салон самолета и кабина пилотов. Следователи работают на борту воздушного судна, устанавливая обстоятельства случившегося.

2 декабря самолет летел из Магадана в Новосибирск, но был вынужден сесть в Иркутске.

3 декабря «Известия» выяснили, что проблемы с управлением начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

В тот же день «Известия» публиковали переговоры пилота S7 с диспетчером. На записи было слышно, как пилот говорит, что из-за сильнейшего обледенения лайнер не может набрать нужную высоту.

4 декабря Магаданская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Командир самолета S7 воздержался от подробных комментариев, отметив лишь, что «идет расследование».

6 декабря восточное межрегиональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.