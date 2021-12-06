Прямой эфир
Мир
Россия договорилась с Индией о производстве автоматов Калашникова
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Экономика
Путин утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
Мир
NYT опубликовала очередные снимки российских войск «на границе с Украиной»
Мир
Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу
Общество
Суд постановил выдворить задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева
Общество
В Роспотребнадзоре назвали особенности штамма «Омикрон»
Общество
Представители певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Мир
Источник сообщил о возможных новых санкциях США против России

На Украине сообщили о трех из 30 выполненных Зеленским в 2021 году обещаний

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021