На Украине сообщили о трех из 30 выполненных Зеленским в 2021 году обещаний

На Украине сообщили о трех из 30 выполненных Зеленским в 2021 году обещаний

2021-12-06 18:08:11

2021-12-06 18:08:11

2021-12-06 18:08:11

2021-12-06 18:08:11

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