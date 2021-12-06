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Россия и и Индия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

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Россия и Индия подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 годы. Об этом сообщила в понедельник, 6 декабря, пресс-служба Кремля.

Речь идет о соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 год.

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Премьер-министр Нарендра Моди в свою очередь отметил, что заключенные соглашения в разных сферах помогут странам. По его словам, оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках программы «Сделано в Индии».

Вместе с тем президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Он добавил, что РФ и Индия сотрудничают и работают в очень важных перспективных направлениях, в частности в энергетике и космосе.

Путин прибыл на переговоры в Индию ранее в этот день. Кортеж президента РФ прибыл к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, где его встретил Моди.

Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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