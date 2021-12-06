РФ и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному партнерству

Россия и Индия 6 декабря подтвердили приверженность особо привилегированному стратегическому партнерству. Об этом сообщается из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания», опубликованного на сайте Кремля.

Сообщается, что страны остаются опорой глобального мира и стабильности. Также подчеркивается необходимость начала переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.

Стало известно, что Россия и Индия выступили за углубление регионального экономического сотрудничества для устойчивого социально-экономического развития.

«Обе стороны подчеркнули важность углубления регионального экономического сотрудничества в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития и выполнения Повестки на период до 2030 года, включая расширение взаимодействия в рамках Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана по таким ключевым направлениям, как транспорт, энергетика и торговля», — говорится в сообщении.

Путин пригласил Моди посетить Россию в 2022 году для участия в XXII Ежегодном российско-индийском саммите.

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