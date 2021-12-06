Две сотни новогодних деревьев установят в Калининграде

На территории Калининграда перед новогодними праздниками установят две сотни елей и сосен. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Городские власти объявили о поиске подрядчика, который займется размещением 120 елей «Фат Альберт» и 80 сосен «Пирамидалис». Последние будут установлены в кадках на улицах Калининграда, пишет ИА FlashNord.

Так, праздничные деревья появятся на Нижнем и Верхнем озерах, на Ленинском проспекте, у Дома искусств, на площади Победы, у музея «Фридландские ворота».

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 3,933 млн рублей. Завершить работы он должен не позднее 29 декабря.

10 ноября пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что Кремль на Новый год украсит ель из подмосковного Щелкова. Высота дерева приравнивается к 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м. Спилить ель и доставить ее в Кремль планируется в середине декабря.