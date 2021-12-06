Штамм коронавируса «Омикрон» выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян

Новый штамм коронавируса «Омикрон», появившийся в конце ноября, выявили у двух человек, прилетевших в Россию из Южно-Африканской Республики. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Омикрон» выявлен у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первый день нахождения в обсерваторе. Анализ получен после полногеномного секвенирования, который провел ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«В результате плотного контроля у десяти находившихся в обсерваторе [граждан] выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию», — подчеркнули в ведомстве, указав, что штамм «Омикрон» выделили только у двоих.

3 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по предотвращению распространения этого штамма. По его словам, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления COVID-19, а также вакцин для профилактики болезни.

30 ноября сообщалось, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует адаптировать препарат «Спутник V» под штамм «Омикрон».

Как добавляет «Газета.Ru», штамм уже обнаружили более чем в 30 странах, в том числе в Финляндии, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландах и Индии.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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