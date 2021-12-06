Более 60 школ отправили классы на карантин в Липецкой области

В Липецкой области в 62 школах объявлен карантин. Три школы закрыли полностью — в селе Казинка Грязинского района, в Задонском районе и в Липецке. Кроме того, полностью закрыты два детских сада — в селе Долгоруково и в селе Ольшанец Заданского района.

В общей сложности на карантин по гриппу и ОРВИ частично закрыли 315 классов в 59 школах. На дистанционное обучение отправили 7,7 тыс. учащихся. Частично закрыли на карантин 15 групп в восьми детских садах.

Что касается Липецка, то, как пишет GOROD48 со ссылкой на администрацию, в областном центре на дистанционное обучение перевели 209 классов в 35 школах. Классов, закрытых на карантин из-за заражения коронавирусом, нет.

В соответствии с распоряжением санитарного врача региона на дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших детей превышает 20%.

Сейчас на больничном в Липецке находятся 8,7% от общего числа школьников и 4,8% от педагогического состава.