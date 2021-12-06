Праздничную иллюминацию в Рязани начнут включать на этой неделе

В Рязани на этой неделе начнут включать праздничную иллюминация. Первые запуски запланированы на пятницу, 10 декабря. Об этом стало известно на совещании в горадминистрации.

Новогоднее освещение включат на центральных улицах города, а также на площадях, в парках, скверах и других общественных пространствах. Различными световыми консолями и перетяжками оформят бульвар Есенина, Верхний городской парк, Солотчинское шоссе, улицы Свободы, Циолковского, Грибоедова, Есенина, Горького, Новоселов и другие, пишет РИА «7 новостей».

Также к празднику установят три новых арт-объекта. Два из них появятся на Лыбедском бульваре и в Кремлевском сквере, а на площади Победы запустят светодинамический зимний фонтан с несколькими программами.

Как уточняет 62INFO.ru, официальный старт праздничных мероприятий запланирован на 25 декабря. «Акция 2.0.22» включает в себя представление главной героини этого нового года Забавы Путятишны. Также в программе сказочный флешмоб и акция «Забавный морозобус».

С 3 по 8 января на Лыбедском бульваре пройдет фестиваль ледовых скульптур. Свои творения презентуют пять известных скульпторов со своими командами.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники на Лыбедском бульваре, улице Почтовой, в лесопарке и ЦПКиО в Рязани организуют различные фотовыставки под открытым небом. С 26 декабря по улицам города будет курсировать «Забавный автобус». Он свяжет праздничные площадки в разных районах.