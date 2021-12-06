В ОВЦС заявили о приостановке визита патриарха Кирилла в Финляндию

Подготовка визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Финляндию приостановлена. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

Он напомнил, что от главы Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, православного архиепископа Финляндского и католического епископа Хельсинки несколько лет назад поступило соответствующее приглашение к патриарху Кириллу.

«Однако с тех пор «много воды утекло», изменилась межправославная ситуация, началась пандемия. В настоящий момент подготовка этого визита приостановлена», — приводит ОВЦС слова митрополита Илариона.

Вместе с тем, по словам митрополита, место и дата возможной будущей встречи патриарха Кирилла и папы Франциска пока не определены. Митрополит Иларион выразил надежду на то, что встреча, запланированная на 20-е числа декабря, позволит обсудить все вопросы.

Ранее в этот день папа римский Франциск отметил возможность встречи с патриархом Кириллом. По словам папы римского, на следующей неделе к нему приедет митрополит Иларион для согласования возможной встречи.