Зеленский внес в раду законопроект об экономическом паспорте украинца

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Соответствующая информация опубликована 6 декабря на сайте парламента страны.

«Передан на рассмотрение руководству», — говорится на сайте.

Документ определен главой государства как неотложный. Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

1 декабря Зеленский заявлял, что инициирует принятие закона об экономическом паспорте украинца, который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране.

Планируется, что в 18 лет их можно будет потратить на получение высшего образования на Украине. Зеленский подчеркнул, что благодаря этому закону олигархи станут инвесторами в будущее детей.

5 ноября Зеленский подписал закон «Об олигархах». По словам президента, он основательно изменит отношения между крупным бизнесом и политиками.