Гимн Святому князю Александру Невскому массово исполнили в Твери

В Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского прошел гала-концерт лауреатов XIV Областного открытого конкурса «Между двух столиц», посвященного 800-летию Александра Невского. В нем приняли участие академические хоровые коллективы, вокальные ансамбли и солисты детских школ искусств региона. Главным событием гала-концерта стало исполнение сводным хором лауреатов гимна Святому благоверному князю Александру Невскому.

В декабре и январе Тверской театр юного зрителя проводит выездную литературно-музыкальную читку «Александр Невский. Взгляд сегодня». В постановке используются отрывки из летописей, современные исторические изыскания, биография Александра Невского, ведется осмысление Невской и Чудской битв. Об этом пишут Тверские ведомости.

Программа, приуроченная ко дню памяти Александра Невского, прошла в учреждениях культуры Ульяновской области с 1 по 6 декабря. Всего с начала 2021 года в рамках этой темы реализовано порядка 1,5 тыс. событий в онлайн- и офлайн-форматах. К памятной дате 6 декабря — дню погребения великого князя во Владимире в 1263 году — также был подготовлен ряд мероприятий. Центральным из них стало закрытие Года Александра Невского с концертом Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов.