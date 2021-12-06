Гигантскую щуку весом 11 кг поймали на озере под Тюменью

В Тюменской области на озере Светлом рыбак поймал щуку весом более 11 кг. Для этого водоема подобные особи являются редкостью.

Руслан Панов написал на своей странице в соцсети, что побил свой собственный рекорд. Крупнее рыбы на озере Светлом он еще не ловил. Для того чтобы протащить щуку в лунку, ему пришлось разбивать лед.

Другие рыболовы согласились с тем, что такой улов — большая редкость для этого озера. Обычно здесь ловят рыбу максимум чуть более 9 кг, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Японии за 193,2 млн иен продали голубого тунца весом 276 кг. Покупателем выступила компания Kiyomura, которой принадлежит сеть суши-ресторанов Sushi Zanmai.