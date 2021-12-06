Bloomberg спрогнозировал главные темы фондового рынка в 2022 году

Bloomberg назвал главные факторы, которые окажут существенное влияние на фондовый рынок в 2022 году. Тренды 2021 сохранятся и в следующем году. Пандемийные ограничения, по мнению агентства, превратятся в устойчивое препятствие для роста рынков. Ускорение инфляции негативно повлияет на рынок акций. Переход к «зеленой» экономике увеличит затраты промышленности. Цены на сырье разгоняет нехватка инвестиций в нефтедобычу. Технологические компании продолжат создание метавселенных. Китай будет стимулировать экономику, чтобы поддержать рост. Кроме основных факторов в 2022-ом повлиять на рынки может и появление «черных лебедей».

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