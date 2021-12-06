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В Совфеде оценили предложение Минтруда изменить порядок выплаты пенсий

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Решение Министерства труда России обновить порядок выплат пенсий поможет облегчить исполнение части процедур Пенсионного фонда, а значит, улучшит жизнь пенсионеров. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил заместитель председателя комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский.

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«Это рабочие перемены, все они упрощают и ускоряют процедуры. Я за то, чтобы у пенсионеров было меньше поводов ходить по инстанциям. Я очень уважительно отношусь к клиентской службе Пенсионного фонда, это действительно замечательная возможность пенсионеру один на один со специалистом разобраться в интересующих вопросах», — приводит «Лента.ру» слова Рязанского.

Он подчеркнул, что инициатива Минтруда направлена на более жесткое упорядочивание процесса взаимодействия Пенсионного фонда с клиентами.

«Пенсионный фонд разработал большую социальную систему. <...> Благодаря это цифровой технологии решаются многие вопросы без присутствия гражданина, но некоторые так решить нельзя. <…> Многие пенсионеры не знают о своих накоплениях в силу того, что они не так долго вкладывали накопительную компоненту. Задача Пенсионного фонда — обязательно уведомить пенсионеров и определить порядок, когда они могут получить эти средства», — заключил сенатор.

Согласно документу Минтруда, на который ранее в этот же день обратили внимание СМИ, речь идет о тех, кто имеет право получить пенсионные накопления всей суммой сразу. В частности, в поправках говорится о тех, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца, а также о тех, у кого трудовой стаж слишком мал, чтобы получить страховую пенсию по старости. Ко второй категории относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Как отметил глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, от реализации инициативы Минтруда масштабных изменений не произойдет, так как, по сути, речь идет о реализации тех прав, которые и так раньше имели указанные категории граждан.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментирую инициативу Минтруда, заявил, что данное решение сделает взаимодействие с Пенсионным фондом России. Он добавил, что новый порядок выплат избавит пенсионеров от необходимости единовременные выплаты «оформлять каждый раз».

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