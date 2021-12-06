Врач объяснила опасность сна с включенным компьютером

Врач не рекомендует спать в одной комнате с включенным компьютером. Об этом 6 декабря сообщила консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Озерская.

Она отметила, что свет от монитора заставляет организм считать, что сейчас день, а это, в свою очередь, негативно сказывается на выработке мелатонина — гормона сна.

«В результате могут сбиваться биологические часы организма, нарушается процесс засыпания и поддержания сна», — пояснила Озерская в беседе с «Газета.Ru».

Также, по словам врача, невыключенный компьютер или телефон помешает настроиться на спокойный сон.

«Мысли о работе, делах, соцсетях и т.д. лучше оставить для дневного времени, а этому поможет привычка выключать компьютер на ночь и оставлять смартфон, переведенный в беззвучный режим, подальше от кровати», — добавила Озерская.

2 декабря руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, что слишком продолжительный сон может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

19 ноября врач невролог-сомнолог Елена Царева сообщила, что полезнее всего спать на боку.

9 ноября заведующий кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 1 Сергей Иванов заявил, что недосыпание связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, следует ложиться спать в одно время, а за 2–2,5 часа до сна не должно быть обильных приемов пищи и стимулирующих напитков.