Песни группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» признали экстремистскими

Минюст РФ включил 12 песен панк-группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» в список экстремистских материалов. Соответствующее распоряжение ведомства опубликовано в понедельник, 6 декабря.

В перечне находятся 19 песен и пять видеозаписей группы. В частности, композиции под названием «Обратный билет» и «Ты спроси родную мать».

Кроме того, в списке экстремистских материалов находится один текст песни. Речь идет о материале «Дон Поляков», продолжительность которого составила 5 минут 2 секунды.

Ранее, 23 ноября, песню российской панк-группы «Порнофильмы» под названием «Нищих убивай» признали экстремистской. Минюст РФ внес ее в соответствующий список. Это решение в сентябре принял Дзержинский районный суд Волгограда.

24 ноября основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов подчеркнул, что члены панк-группы и ее поклонники ничего не понимают в жизни и не разбираются в политике. Однако призыва к экстремизму в песне Самойлов не увидел.