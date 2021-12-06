Уличные стереоскопы появились в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде установили восемь уличных стереоскопов. Их поставили в рамках проекта «Нижний в 3D — взгляд через эпоху». С помощью таких биноклей все желающие смогут увидеть бесплатно архивные объемные 3D-виды Нижнего Новгорода на рубеже XIX–XX веков.

Стереоскопы можно найти на пересечении Должанской и Мануфактурной; на Окской набережной (ул. Стрелка, 1); у Канавинского моста; на Рождественской, 24; на Рождественской, 11; на улице Большая Покровская, 30; на улице Большая Покровская, 8; на пересечении Славянской и Студеной. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

В середине ноября памятник Александру Невскому освятили на Стрелке в Нижнем Новгороде. В мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин. По словам главы региона, установка 13-метрового монумента Александру Невскому — это во многом народный проект. И место установки, и финальный эскиз выбирали сами жители. В итоге победил проект художника Андрея Ковальчука.