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Строительство двух цветочных теплиц началось в Ставрополе

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В Ставрополе началось строительство двух новых цветочных теплиц. Реализация проекта направлена на снижение количества закупаемой продукции в других регионах, сообщает городская администрация.

Площадь теплиц составит 500 кв. м. На выбранном участке уже расчистили территорию и сделали разбивку пространства. Согласно проекту, сооружения будут изогнутой формы, чтобы на поверхности не скапливалась вода и снег.

Также предусмотрены механизмы освещения, вентиляции, затемнения, подкормки углекислым газом, пишет NewsTracker.

По данным городских властей, большая часть цветочной продукции сейчас приобретается в других регионах страны. Новый тепличный комплекс в Ставрополе будет рассчитан на 60 тыс. цветов.

В октябре губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников обсудили вопрос привлечения средств для создания фруктохранилищ. В регионе на данный момент существует свыше 11 тыс. га садов, ежегодно этот показатель планируется увеличивать на 600 га.

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