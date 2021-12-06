Названа причина смерти четырехлетней девочки в Самаре

СУ СКР по Самарской области назвало предварительную причину гибели четырехлетней девочки, чье тело нашли в одной из квартир в Самаре. Установлено, что девочка умерла в результате асфиксии вследствие утопления, пишет 63.RU со ссылкой на источник.

Девочка жила в этой квартире со своей 41-летней матерью. Женщина жилье снимала. Накануне случившегося она перестала выходить на связь.

Ребенка нашла хозяйка квартиры. Девочка лежала на кровати умытая, причесанная и одетая без признаков жизни. На холодильнике была записка: «Вещи и игрушки отдайте в кризисный центр».

Правоохранительные органы и добровольцы вели поиск матери погибшей. Ее обнаружили и задержали 2 декабря, пишет НИА «Самара».

2 декабря сообщалось, что в Красноярске нашли тело пятилетней девочки с признаками удушения, ее мать обнаружили у подъезда с признаками падения с высоты. Возбуждено уголовное дело.