В метро Москвы раскрыли обстоятельства инцидента на станции «Мякинино»

Машинист московского метро, который почувствовал себя плохо во время поездки на станции «Мякинино», не жаловался на состояние здоровья, а также прошел осмотр медика перед началом смены. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявили в пресс-службе московского метрополитена.

В пресс-службе отметили, что сотрудника подменил другой машинист, после этого поезд продолжил движение.

«Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожало. В метро работают системы безопасности движения, останавливающие поезд в случае, когда машинист не может им управлять. Ими оборудованы пути всех линий, а также все электропоезда», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Медосмотр — обязательный элемент проверки перед началом работы любого машиниста, подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, состояние здоровья машинистов ежегодно проверяет медицинская комиссия, также данная группа сотрудников постоянно посещает закрепленного врача-терапевта.

Отмечается, что в настоящий момент движение поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлено.

Об инциденте на на станции метро «Мякинино» 6 декабря сообщил телеканал «360» со ссылкой на экстренные службы.

Машиниста без сознания заметили пассажиры, ожидающие поезд на станции, они же и вызвали помощь, сообщили очевидцы. В первые несколько минут мужчина не понимал, что произошло, но затем он пришел в себя.